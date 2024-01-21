В «Новатэке» назвали возможную причину пожара на терминале в Ленобласти

В компании «Новатэк» заявили, что, по предварительной информации, пожар на терминале в Усть-Луге Ленинградской области произошел из-за «внешнего воздействия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По данным организации, в данный момент специалисты предприятия, оперативных служб и МЧС контролируют процесс выгорания углеводородного сырья на месте пожара. В результате возгорания никто не пострадал.

После случившегося работа терминала была приостановлена, а также был создан оперштаб по ликвидации последствий. Возгорание повредило насосную станцию и две цистерны.

Как писали петербургские СМИ, причиной пожара могли стать взрывы, устроенные двумя беспилотниками. Атака произошла около 03:20 мск.

Позднее информацию о взрывах подтвердил глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский.

Ранее пожар на терминале «Новатэк» в Ленобласти локализовали.