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В «Новатэке» назвали возможную причину пожара на терминале в Ленобласти

«Новатэк»: пожар на терминале в Ленобласти случился из-за внешнего воздействия

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Тг-канал губернатора/ТАСС

В компании «Новатэк» заявили, что, по предварительной информации, пожар на терминале в Усть-Луге Ленинградской области произошел из-за «внешнего воздействия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По данным организации, в данный момент специалисты предприятия, оперативных служб и МЧС контролируют процесс выгорания углеводородного сырья на месте пожара. В результате возгорания никто не пострадал.

После случившегося работа терминала была приостановлена, а также был создан оперштаб по ликвидации последствий. Возгорание повредило насосную станцию и две цистерны.

Как писали петербургские СМИ, причиной пожара могли стать взрывы, устроенные двумя беспилотниками. Атака произошла около 03:20 мск.

Позднее информацию о взрывах подтвердил глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский.

Ранее пожар на терминале «Новатэк» в Ленобласти локализовали.

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