Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Толпа подростков избила и изрезала ножом прохожих в Новосибирске

В Новосибирске подростки избили прохожих

close
100%
Типичная ЗАТУЛИНКА | Новосибирск/VK

В Новосибирске четверо подростков напали на прохожих. Информация об этом появилась в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала дочь пострадавших, по словам девушки, инцидент произошел ночью 20 января около дома на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

По ее словам, компания из четырех подростков напала на ее родителей, злоумышленники распылили в супругов перцовый баллончик и порезали их ножом. Семья намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы, личности подростков пока не установлены.

Ранее в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами