Толпа подростков избила и изрезала ножом прохожих в Новосибирске

В Новосибирске четверо подростков напали на прохожих. Информация об этом появилась в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала дочь пострадавших, по словам девушки, инцидент произошел ночью 20 января около дома на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.

По ее словам, компания из четырех подростков напала на ее родителей, злоумышленники распылили в супругов перцовый баллончик и порезали их ножом. Семья намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы, личности подростков пока не установлены.

Ранее в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником.