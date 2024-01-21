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В палате повышенной комфортности в российской больнице рухнул потолок

В травматологическом отделении нижегородской больницы в палате рухнул потолок

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Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В больнице Нижнего Новгорода рухнул потолок в одной из палат. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Инцидент произошел в травматологическом отделении больницы №35 в палате повышенной комфортности.

«Там всего две койки и улучшенный ремонт . Не знаю сколько люди заплатили за такой «комфорт», — рассказал подписчик канала, приславший кадры с обвалившимся потолком.

По информации очевидца, из-за ЧП никто не пострадал, пациент, размещенный в палате во время инцидента, отошел в туалет.

Ранее в российской школе обвалился потолок за три дня до открытия.

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