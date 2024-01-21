Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина, решившего покорить многоэтажку по проводам, сняли спасатели

В Краснодаре мужчину, покорявшего многоэтажку по проводам, сняли спасатели

close
100%
«Чп Краснодара и края»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Чп Краснодара и края»

В Краснодаре мужчина в неадекватном состоянии вылез из окна многоэтажки и полез по фасаду дома на верхние этажи. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Чп Краснодара и края».

Инцидент произошел в доме на улице Красных Партизан. Мужчина вылез из окна и стал карабкаться по внешним конструкциям и проводам наверх. В районе третьего этажа краснодарец повис на проводах и кондиционере и не смог продолжать путь дальше. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые обмотали гражданина веревками, сняли его и передали сотрудникам «скорой».

Ранее в Ставрополе мужчина в трусах повис на кондиционере 12-го этажа, его снимали спасатели.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами