Россиянина, решившего покорить многоэтажку по проводам, сняли спасатели

В Краснодаре мужчина в неадекватном состоянии вылез из окна многоэтажки и полез по фасаду дома на верхние этажи. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Чп Краснодара и края».

Инцидент произошел в доме на улице Красных Партизан. Мужчина вылез из окна и стал карабкаться по внешним конструкциям и проводам наверх. В районе третьего этажа краснодарец повис на проводах и кондиционере и не смог продолжать путь дальше. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые обмотали гражданина веревками, сняли его и передали сотрудникам «скорой».

Ранее в Ставрополе мужчина в трусах повис на кондиционере 12-го этажа, его снимали спасатели.