Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил детали истории его пропажи

Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса Эдгар Гайфуллин рассказал, что проводница не проверила билеты на животное при посадке, несмотря на их наличие. Его слова приводит издание «Известия».

По словам Гайфуллина, с котом ехал его знакомый Евгений, в то время как он сам летел на самолете. Кота было решено перевозить на поезде, чтобы избежать лишнего стресса после того, как он перенес операцию.

«Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. <…> Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они были уведомлены, что кот едет с пассажиром», — рассказал мужчина.

До этого более 200 тыс. человек потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава.

Ранее в РЖД принесли извинения за случившееся с котом Твиксом.