В Казани мужчина напал со стулом на подростка

Полиция Казани устанавливает обстоятельства нападения прохожего на ребенка, мужчина со стулом в руках ударил мальчика по руке. Об этом сообщает портал «ТатарИнформ».

Инцидент произошел в Казани возле жилых жомов по улице Глушко и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина выходит из машины со стулом в руках, между ним и группой подростков возникает словесная перепалка, в ходе конфликта прохожий замахивается стулом на мальчика и бьет его по руке.

По факту нападения на школьника проверку проводит региональное МВД, пострадавшего осмотрели медики, серьезных травм он не получил.

Ранее российский шестиклассник получил перелом позвоночника в драке с одноклассниками.