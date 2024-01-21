Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казани мужчина напал со стулом на подростка

В Татарстане прохожий напал со стулом на подростка

Полиция Казани устанавливает обстоятельства нападения прохожего на ребенка, мужчина со стулом в руках ударил мальчика по руке. Об этом сообщает портал «ТатарИнформ».

Инцидент произошел в Казани возле жилых жомов по улице Глушко и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина выходит из машины со стулом в руках, между ним и группой подростков возникает словесная перепалка, в ходе конфликта прохожий замахивается стулом на мальчика и бьет его по руке.

По факту нападения на школьника проверку проводит региональное МВД, пострадавшего осмотрели медики, серьезных травм он не получил.

Ранее российский шестиклассник получил перелом позвоночника в драке с одноклассниками.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами