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В Минздраве оценили рост заболеваемости туберкулезом в России

В Минздраве зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом в России

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Российский Красный Крест

Главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева сообщила, что в некоторых регионах России наблюдается неблагоприятная ситуация в связи с заболеваниями туберкулезом. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

В частности неблагоприятная эпидемиологическая обстановка зафиксирована в Сибири, Дальневосточном федеральном округе, части Приволжья, на Урале, в центральной части страны.

«К сожалению, есть регионы, где немножечко выросла заболеваемость. Есть регионы, где немножечко выросла смертность», — отметила она.

Она добавила, что нарушение режима и питания способствует развитию туберкулеза.

До этого сообщалось, что заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%. 5 декабря стало известно, что в Воронежской области двоих мужчин, больных туберкулезом, которые сбежали из диспансера, принудительно вернули на лечение. Пациенты будут находиться в стационаре не менее восьми месяцев.

Ранее ученик петербургской школы заболел открытой формой туберкулеза

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