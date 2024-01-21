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В Сибири телефонный разговор супружеской пары с соседкой, закончился для первых штрафом

В Томске супругов, обматеривших соседку из-за ссоры между их детьми, оштрафовали

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Мария Девахина/РИА Новости

В Томске суд обязал супружескую пару выплатить штраф за оскорбление соседки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города в октябре 2023 года. Супружеская пара позвонила соседке и устроила скандал из-за ссоры между их детьми. Возмущенная пара не выбирала выражения и использовала нецензурную лексику.

Супруг обматеренной женщины после случившегося обратился в правоохранительные органы, которые возбудили два административных дела по статье «оскорбление». Суд, рассмотрев дела, встал на сторону истца и обязал нарушителей выплатить штраф размером девять тысяч рублей.

Ранее тверчанин, обматеривший в дачном чате соседа, выплатил три тысячи рублей.

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