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Хирурги удалили пациентке опухоль весом 32 кг

Mirror: в Германии хирурги удалили женщине опухоль весом 32 кг

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В Магдебурге врачи обнаружили у 24-летней пациентки огромную опухоль яичника, новообразование весом более 30 кг успешно удалили. Об этом сообщает Mirror.

24-летняя жительница Германии обратилась за медицинской помощью с жалобами на одышку и общее недомогание. В ходе обследования медики обнаружили у молодой женщины огромную доброкачественную опухоль яичника — цистаденому.

Новообразование сдавливало кишечник и желудок длительное время, из-за чего пациентка не могла нормально питаться и сильно потеряла в весе.

Опухоль удаляли несколько часов, неделю после операции женщина находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Кузбассе у женщины обнаружили 15-килограмовую опухоль в яичниках и рак шейки матки.

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