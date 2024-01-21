Хирурги удалили пациентке опухоль весом 32 кг

В Магдебурге врачи обнаружили у 24-летней пациентки огромную опухоль яичника, новообразование весом более 30 кг успешно удалили. Об этом сообщает Mirror.

24-летняя жительница Германии обратилась за медицинской помощью с жалобами на одышку и общее недомогание. В ходе обследования медики обнаружили у молодой женщины огромную доброкачественную опухоль яичника — цистаденому.

Новообразование сдавливало кишечник и желудок длительное время, из-за чего пациентка не могла нормально питаться и сильно потеряла в весе.

Опухоль удаляли несколько часов, неделю после операции женщина находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Кузбассе у женщины обнаружили 15-килограмовую опухоль в яичниках и рак шейки матки.