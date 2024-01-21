На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 21 января в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Согласно сообщению МЧС, оно произошло на глубине 45 километров в 124 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как передает ведомство, подземные толчки силой до трех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. Разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

15 января в Курумканском районе Бурятии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

16 января на японском полуострове Ното произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В конце декабря вулкан Ключевской на Камчатке, являющийся самым высоким действующий вулканом в Евразии, выбросил облако пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км над уровнем моря.

В середине ноября прошлого года в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН сообщали, что в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее новогоднее землетрясение в Японии отодвинуло море от суши на четверть километра.