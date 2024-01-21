Школьного педагога обвинили в растлении несовершеннолетних

Школьного учителя из штата Джорджия подозревают в растлении несовершеннолетних девочек, мужчина рассылал ученицам фото и сообщения непристойного содержания. Об этом сообщает Fox5 Atlanta.

30-летний педагог школы Джереми Шеппард стал фигурантом расследования после того, как одна из учениц сообщила полиции о домогательствах. По словам несовершеннолетней девушки, учитель вел с ней и еще одной школьницей переписку в социальных сетях.

Мужчина присылал девочкам фото и сообщения непристойного содержания. Шеппард был задержан и отпущен под залог, в школе он больше не работает. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее школьную учительницу обвинили в соблазнении 17-летнего подростка.