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На протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек

Welt: в Германии на протесты против партии АдГ вышли более 144 тысяч немцев

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Более 144 тысяч человек вышли в субботу на акции протеста на улицы городов Германии, протестующие выступают против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом пишет издание Welt.

По данным полиции, 35 тысяч человек собрались на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге и 6 тысяч в Эрфурте. Уточняется, что протестные акции также проводились в ряде менее крупных германских городов.

До этого сообщалось, что в Гамбурге прошел митинг против крайне правых сил в Германии, на котором собралось около 80 тысяч человек.

19 января стало известно, что в Германии обсуждают запрет партии «Альтернативы для Германии». По словам журналистов, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

17 января экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от кризиса.

Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.

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