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В Ленобласти горит терминал морского порта

Shot: в Усть-Луге Ленобласти горит терминал морского порта

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Илья Питалев/РИА Новости

В Усть-Луге Ленинградской области горит терминал морского порта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мощный пожар на угольном терминале в Усть-Луге Ленинградской области. Предварительно, было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, местные жители сообщали о звуке летящего беспилотника, после чего раздалось несколько взрывов. Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новотек» в порту Усть-Луга нет, была проведена эвакуация персонала.

До этого совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин говорил, что предприятие было целью атаки украинских беспилотников в ночь на 18 января.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала спецоперации атаковали Ленинградскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны, средства ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА около 01:30 мск.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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