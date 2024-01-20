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Украинские чиновники устроили драку у мемориала военным ВСУ

Мэр украинских Ромн подрался с главой военной администрации у мемориала ВСУ

В городе Ромны, расположенном в Сумской области Украины, произошла драка между мэром Олегом Стогнием и главой Роменской военной администрации Денисом Ващенко. Видео с конфликтом опубликовало украинское агентство УНИАН.

Инцидент произошел рядом с мемориалом военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), который местные жители просили перенести. Мэр Ромн заявил им, что это сделать невозможно. Диалог шел на повышенных тонах. В это время к Стогнию подошел глава военной администрации. Сначала Ващенко попытался схватить мэра за руку и потребовал «не орать на людей». Через некоторое время Стогнию нанесли удар. По видео непонятно, кто это сделал.

«Я тебя еще три раза ударю», — сказал затем Ващенко.

Позже глава военной администрации записал видео, в котором рассказал, что родственники бойцов ВСУ пришли на Аллею Славы, чтобы поставить вазоны с цветами, так как власти Ромн, по его словам, «игнорируют их просьбу». Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

Как утверждает Ващенко, Стогний попытался этому помешать и «даже толкнул мать» одного из военнослужащих.

«Я сразу вступился за родителей», — заявил он.

Также глава военной администрации сообщил, что мэр написал на него заявление в полицию за избиение.

Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов назвал «дебилами» украинских чиновников.

До этого сообщалось, что бойцы украинской армии подрались с сотрудниками Службы безопасности Украины из-за песни российского музыканта Михаила Круга «Владимирский централ» в городе Винница.

Ранее в Турции подрались чиновники из России и Украины.

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