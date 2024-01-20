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Депутат Госдумы призвал наказывать людей, вредящих государству

Депутат Госдумы Гурулев считает, что надо наказывать людей, вредящих государству

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что необходимо наказывать тех, кто идет против государства в России. Такое мнение он высказал в эфира программы «Царьград.Главное», сообщает Chita.ru.

По словам парламентария, он хочет, чтобы «те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта».

Позже Гурулев, комментируя это заявление, уточнил, что «речь о тех, кто поджигает, например, релейные шкафы за гроши, либо же саботирует сегодняшний курс развития» России. Его слова приводит Chita.ru.

«Это мое личное желание, никаких предложений, тем более инициатив, на этот счет не было», — сказал депутат.

21 октября 2023 года Гурулев призвал изолировать или уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе. Позднее он объяснил эти слова, заявив, что считает врагами советующих России завершить боевые действия на Украине.

Ранее Медведев заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, но РФ такого не допустит.

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