В Горловке под обстрел попала бригада скорой, есть пострадавшая

Бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, фельдшер получила ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

«Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали, что во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел. Фельдшер получила ранения, еще у нее были повреждены органы слуха из-за громкого звука от близкого разрыва снаряда.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Краснояружском районе водитель экскаватора был ранен после того, как наехал на мину.

В декабре Минздрав ДНР сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на бригаду скорой помощи в Донецке.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.