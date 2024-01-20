Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу в Кирове

Коту Твиксу, которого проводница вытолкнула из поезда в Кирове, стоит поставить памятник в этом городе, считает глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Идеей она поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел 8 километров в поисках еды и укрытия. Проводница, конечно, поступила очень жестоко. <...> Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове», — написала она.

Мизулина считает, что проводницу нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных в поездах после смерти кота Твикса.