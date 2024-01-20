Суд заключил под стражу всех участников банды, избивавшей людей в Белгороде

Все шесть участников банды, избивавшей людей в Белгороде, заключили под стражу. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Белгородской области в Telegram-канале.

Членов банды подозревают в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

«В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что двум членам банды 17 и 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Остальные фигуранты обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц.

«Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает СК.

В начале года стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали и унижали их ради хайпа.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды из Белгорода.