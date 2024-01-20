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В Петербурге ребенок за игровую валюту перевел мошенникам 200 тысяч рублей с карты отца

В Петербурге девочка отправила мошенникам более 200 тысяч рублей со счета отца

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Depositphotos

В Петербурге аферисты использовали десятилетнюю девочку, чтобы получить деньги с карты ее отца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок играл в компьютерную игру, когда с ней связались мошенники и пообещали бесплатно перевести ей виртуальную валюту, которую используют в этом приложении. За это от девочки потребовали назвать номер отца и цифры из сообщения.

Петербурженка выполнила условия, после чего с карты ее отца списали 202 тысячи рублей. Глава семьи заметил отсутствие денег только после того, как утром обратил внимание на списания со счета.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве. На данный момент неизвестных ищут.

Ранее в Ярославле девятилетний мальчик перевел мошенникам деньги с карты матери и взял кредит.

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