В Петербурге ребенок за игровую валюту перевел мошенникам 200 тысяч рублей с карты отца

В Петербурге аферисты использовали десятилетнюю девочку, чтобы получить деньги с карты ее отца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ребенок играл в компьютерную игру, когда с ней связались мошенники и пообещали бесплатно перевести ей виртуальную валюту, которую используют в этом приложении. За это от девочки потребовали назвать номер отца и цифры из сообщения.

Петербурженка выполнила условия, после чего с карты ее отца списали 202 тысячи рублей. Глава семьи заметил отсутствие денег только после того, как утром обратил внимание на списания со счета.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве. На данный момент неизвестных ищут.

Ранее в Ярославле девятилетний мальчик перевел мошенникам деньги с карты матери и взял кредит.