Хуснуллин призвал подумать о способах привлечения денег россиян в новостройки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал подумать, как привлечь накопления россиян в жилищное строительство в качестве дополнительных инвестиций. Об этом он сказал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно подумать, что сделать, чтобы увеличить объем инвестиций», — заявил Хуснуллин, добавив, что на руках у населения скопились десятки триллионов свободных средств.

При этом вице-премьер подчеркнул, что на данный момент граждане России уже являются самыми крупными инвесторами в строительство. Россияне, по его словам, вложили в эту сферу около 10 трлн руб.

Накануне сообщалось, что продажи недвижимости в Москве в первичном сегменте по итогам 2023 года обновили 15-летний максимум.

В начале года стоимость квадратного метра жилья в российских новостройках в заявленных девелоперами декларациях подорожала на 11% в годовом выражении, до 162,5 тыс. руб.

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