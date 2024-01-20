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Под Пермью загорелся бумажный комбинат

МЧС: пожар произошел на бумажном комбинате «Соликамскбумпром» под Пермью

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии «Соликамскбумпром» в Пермском крае. Об этом сообщает региональное МЧС.

В ведомстве отметили, что огонь охватил площадь в 100 «квадратов». По их данным, очаг пожара находился на транспортировочной ленте, потом огонь перекинулся на древесно-подготовительный цех.

В тушении пожара участвовали 39 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и 7 единиц техники, говорится в сообщении.

В МЧС указали, что пострадавших нет. В результате пожара частично обрушилась галерея цеха.

«В 16:52 (14:52 мск) объявлена ликвидация горения», — говорится в сообщении.

АО «Соликамскбумпром» считается одним из флагманов целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Компания занимается выпуском газетной бумаги, бумаги для средних слоев гофрокартона, оберточной бумаги, лигносульфонатов.

Накануне в Челябинске произошел пожар на рынке «Восточный город». Местная жительница Елена рассказала «Газете.Ru», что пожарные машины из-за образовавшейся пробки с трудом проехали к объятому огнем зданию.

Ранее в Махачкале потушили возгорание двух многоквартирных домов.

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