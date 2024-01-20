Россиянин попытался вскрыть банкомат более чем с 8 млн рублей, но попался

В Москве мужчина попался на попытке украсть деньги из банкомата. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Лесная. Изначально 39-летний мужчина планировал снять наличные с кредитной карты, но, когда подошел к банкомату, он решил взломать его и украсть деньги. В этот момент внутри находилось более восьми миллионов рублей.

«Он пытался вскрыть сейф, и даже сработавшая сигнализация и звуковые оповещения не прервали преступные действия», – сообщается в публикации.

Забрать деньги россиянину не удалось, поэтому он хотел уйти, но на выходе его задержали. Мужчину обвинили в покушении на кражу в особо крупном размере.

Ранее в Чувашии мужчина попытался вскрыть банкомат овощечисткой.