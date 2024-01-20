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Представители молодежи обсудили работу выставки «Россия»

Член клуба «Дигория» Гераскин: выставка «Россия» показывает масштабы страны

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Илья Питалев/РИА Новости

Студия Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) запустила новую рубрику «Голос молодых» на выставке-форуме «Россия», в рамках которой представители молодого поколения экспертов обсудили работу выставки.

Сторону опытных экспертов в программе представил руководитель экспертного центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов, а от молодых политологов выступил аналитик Центра политической конъюнктуры, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

Как отметил Гераскин, выставка представляет собой живую площадку, на которой закладываются и формируются смыслы, отражающие повестку страны. Также, по его мнению, выставка показывает масштабы России и помогает найти четкие символы для каждого из регионов.

«Регионы не только показали себя, они еще посмотрели друг на друга, задумались о том, как можно себя позиционировать в дальнейшем. Выставка была важна для самих регионов. В дальнейшем было бы правильно создать цифровые экспозиции субъектов», — сказал Гераскин.

Добромелов добавил, что презентации субъектов позволили по-новому взглянуть на результаты их развития.

«Выставка показала, что каждый губернатор, каждый регион нашел для себя драйверы роста, смог их акцентировать, позиционировать и показать на федеральном уровне направление, куда они хотят двигаться», — сказал он.

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