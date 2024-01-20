В Балашихе четверых граждан Кубы задержали за хранение наркотиков

В Москве правоохранители нашли у граждан Кубы наркотики. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Балашихе. По информации источников, правоохранители посетили иностранцев и выяснили, что четыре гражданина Кубы находятся в России без какой-либо регистрации.

Позже в коробке из-под обуви обнаружили сверток с веществом. Выяснилось, что в доме хранили мефедрон.

На данный момент проводится проверка. Следователи общаются с задержанными гражданами Кубы. О каких-либо деталях не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье полиция обнаружила плантацию конопли.