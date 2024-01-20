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Развожаев назвал причину громкого шума в центре Севастополя

Развожаев: в Севастополе Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами

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Владимир Песня/РИА Новости

Громкие звуки в центре города Севастополя слышны из-за тренировки Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в центре города — это в районе молов Черноморский флот проводит тренировку со стрельбами. Тренировки продлятся в течение дня», — написал он.

Аналогичное предупреждение Развожаев разместил 16 января. Тогда военные проводили тренировку расчетов противоподводной диверсионной обороны (ППДО).

До этого в Севастополе предупредили о фейках об эвакуации из города. В начале января Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе стали появляться фейковые объявления с призывами эвакуироваться из города из-за ожидаемых ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным главы Севастополя, с аккаунтов горожан рассылаются в местные популярные паблики фотографии объявлений с остановок общественного транспорта. В связи с этим он призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Харькове произошли взрывы.

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