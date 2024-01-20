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В Германии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против крайне правых

Bild: в Гамбурге на протесты против крайне правых вышли около 80 тыс. человек

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Lewis Joly/AP

В Гамбурге прошел митинг против крайне правых сил в Германии, на котором собралось около 80 тыс. человек. Об этом сообщает BILD.

По информации источника, несколько человек упали в обморок из-за давки. Изначально на митинге ожидалось 10 тыс. человек, протестующих оказалось в восемь раз больше.

Акция прошла после секретной встречи представителей «Альтернативы для Германии» с праворадикалами в Потсдаме. Там, по информации СМИ, звучали призывы о массовой депортации всех иностранцев из ФРГ.

19 января сообщалось, что в Германии обсуждают запрет партии «Альтернативы для Германии». По словам журналистов, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

17 января экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от кризиса.

Ранее жители Германии выступили против размещения беженцев в одном из городов.

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