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В ФРГ в 2023 году подали больше заявлений на убежище, чем в 2016 году

Welt am Sonntag: в 2023 году в Германии подали 324 636 заявлений на убежище

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Kerstin Joensson/AP

Количество поданных заявлений о предоставлении убежища в Германии в прошлом году превысило показатель 2016 года, когда Европа боролась с миграционным кризисом. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

Издание сообщает, что в 2023 году в Германии было подано 324 636 так называемых ходатайств о предоставлении убежища. Этот показатель стал самым высоким с 2016 года, тогда подобных заявок было около 280 тыс.

В декабре 2023 года бывший министр экономики и энергетики ФРГ, экс-глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что власти в стране не справляются с интеграцией мигрантов. По его словам Европа неэффективно защищает свои границы.

Он также подчеркнул, что поднимать подобные темы и пытаться изменить ситуацию должны именно демократические партии. В противном случае, инициативу перехватит правая партия «Альтернатива для Германии».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц согласился облегчить нагрузку регионов Германии из-за мигрантов.

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