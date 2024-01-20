В Махачкале полностью потушили возгорание двух многоквартирных домов

Пожарные полностью потушили пожар в двух многоквартирных домах в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале МЧС России.

Вечером 19 января в Махачкале в результате замыкания линии электропередачи загорелись кровли двух пятиэтажных многоквартирных домов по улице Героев Дагестана. Из двух домов эвакуировали 65 человек, о пострадавших не сообщалось.

В 1:00 мск 20 января спасатели ликвидировали открытое горение, к 9:43 мск пожар был полностью потушен.

В ликвидации возгорания были задействованы 78 человек и 21 единица пожарно-спасательной техники, а также на место прибыла психологическая служба.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Дагестану Сабир Махмудов рассказал, что потушить пожар было сложно из-за отсутствия проезда для специальной пожарной техники и источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 800 метров.

На этой неделе сообщалось, что из горящего приюта для животных в Южно-Сахалинске спасли 500 собак и кошек.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.