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В Ленобласти годовалый ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу после купания дома

В Ленобласти годовалый ребенок попал в реанимацию после купания с матерью

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В Ленобласти ребенка госпитализировали после того, как он оказался в ванне. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчинском районе региона. Безработная мать решила искупать годовалого сына. Женщина посадила младшего члена семьи на детский стул и в какой-то момент вышла на несколько минут. Когда россиянка вернулась, ребенок уже лежал в воде.

Мать оказала сыну первую помощь и вызвала медиков. Специалисты оперативно прибыли на вызов и направили пациента в реанимацию.

На данный момент неизвестно, почему ребенок оказался в воде. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ответственных органов.

Ранее в Ивановской области ребенок попал в больницу после того, как сосед из-за шума бросил в него полено.

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