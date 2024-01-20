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Учительница христианской школы пыталась отравить мужа ландышем

NBC: в США женщина пыталась отравить мужа ландышем

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Depositphotos

В штате Миссури полиция арестовала педагога христианской школы за попытку отравления мужа ядовитым растением. Об этом сообщает NBC.

За медицинской помощью обратился житель штата Миссури, мужчина испытывал проблемы с желудком и чувствовал слабость, которую не могли объяснить врачи.

Американец заявил, что его пыталась отравить жена, и предоставил службе шерифа записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина добавляет ему в еду и напитки корень ландыша.

Супругу мужчины арестовали, учительнице рисования из христианской школы предъявлено обвинение в покушении, что побудило американку отравить мужа, устанавливается.

Ландыш чрезвычайно ядовит и опасен для человека, все части растения, от ягод до стебля, содержат в себе высокую концентрацию гликозида, который может нарушить работу сердца. Если съесть цветок ландыша или выпить воду, в которой он стоял, то можно получить серьезнейшее отравление.

Ранее россиянка пыталась отравить бывшего сожителя водкой с метадоном.

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