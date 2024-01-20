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В Ленобласти подросток подрался с мужчиной в кафе

В Ленобласти подросток подрался с мужчиной-инвалидом в кафе

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Shutterstock

В городе Сосновый Бор Ленинградской области подросток набросился с кулаками на мужчину в кафе быстрого питания. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в кафе в Сосновом Бору, школьник ударил кулаком мужчину, сидевшего за соседним столиком, пострадавший в ответ несколько раз ударил ребенка.

По словам местных жителей, мужчина — инвалид, поэтому многие его действия могут показаться странными, но не агрессивными. Перепалка закончилась тем, что испуганный мальчик покинул кафе.

Ранее в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником.

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