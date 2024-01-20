Отказ от суда с британской прессой обойдется принцу Гарри в крупную сумму

Принцу Гарри, сыну правящего британского короля Карла III, придется покрыть судебные издержки на сумму около $1 млн после отзыва иска, поданного против компании — издателя таблоидов Daily Mail и The Mail on Sunday. Об этом пишет газета Daily Express.

«Гарри теперь придется оплатить расходы газеты в размере 250 000 фунтов стерлингов вместе с гонорарами его собственных адвокатов, в результате чего общий счет превысит 750 000 фунтов стерлингов», — говорится в статье.

Иск был подан после публикации в газете Mail on Sunday колонки о том, что принц, отказавшийся от привилегий члена королевской семьи, пытался избежать трат на охрану во время визита в Великобританию.

Принц судится с британским министерством внутренних дел, которое отказывается предоставлять ему телохранителей во время его визитов в Великобританию. В публикации Mail on Sunday утверждалось, что Гарри якобы вначале стремился утаить от общественности сам факт тяжбы. А когда это перестало быть тайной — попытался обелить свой имидж, заявив, что не претендовал на деньги налогоплательщиков и желал компенсировать Скотленд-Ярду расходы на свою охрану.

Теперь Гарри отозвал свой иск о клевете против издателя, а его адвокаты подали уведомление о прекращении дела в Высокий суд Лондона.

5 ноября сообщалось, что Карл III лишил принца Гарри охраны в отместку за уход из королевской семьи.

Ранее стало известно, почему жена принца Гарри Меган Маркл перестала носить обручальное кольцо.