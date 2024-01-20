Россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству

Многие должники успешно списывают кредиты, микрокредиты, задолженности по банковским картам, потребкредитам и другие финансовые обязательства, воспользовавшись процедурой банкротства физлица. Но такая процедура подходит далеко не всем. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов.

«К примеру, банкротство может быть нежелательным, если официальный доход гражданина довольно высок или у него есть недвижимость, автомобиль и другие активы, которые он не готов потерять. А кто-то, например, стремится занять определенную должность, несовместимую с банкротством, планирует часто выезжать за границу, хочет обратиться за новым займом в ближайшем будущем или же просто не желает портить репутацию в результате этой не очень приятной финансовой процедуры. Существуют и определенные категории лиц, которым в банкротстве будет отказано. К ним, например, относятся физические лица, которые имеют действующую судимость в экономической сфере, применяли для личного обогащения и/или получения займов различные мошеннические схемы или уже проходили банкротство либо реструктуризацию долга в последние 5 лет», — объяснил он.

Альтернатив БФЛ в России не так много, но они все-таки существуют.

«Первый вариант — просто рефинансировать или полностью погасить существующую задолженность. Однако если у человека имеются старые долги, то они, как правило, перепродаются коллекторским фирмам, а иногда даже переходят от коллекторов к коллекторам. Таким образом, денежные обязательства лишь возрастают, и выбраться из долговой ямы с каждым днем становится все сложнее», — сказал он.

Второй, более распространенный вариант — выкуп долга со значительной скидкой напрямую либо через третье физическое или юридическое лицо.

«Выглядит это следующим образом: у человека есть долги, проданные коллекторам (как правило, это долги старше одного года), и коллекторская фирма — например, банковская организация — покупает право требования, но при этом не за все 100% от суммы долга. К примеру, человек должен 100 тыс. рублей. Коллекторская фирма покупает данный долг большим «пакетом» с какими-то другими долгами, и стоимость общего пакета составляет несколько миллионов, но при этом один долг на 100 тыс. фирма покупает, в среднем, максимум за 3-5 тыс. рублей. И тогда человек обращается к этой организации и пытается с ней договориться. Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. В среднем, на долг старше года можно получить скидку 50%. Однако надо учесть, что коллекторы, купившие долг за 3-5%, начисляют еще и собственный процент. Таким образом они могут «разогнать» долг, к примеру, до 300 тыс. Так что, чем раньше вы вступите в переговоры — тем большим успехом они могут увенчаться», — добавил юрист.

Договориться на дисконт можно как самостоятельно, так и с привлечением посредников — друзей, родственников или третьего юрлица. Выкуп задолженности, как правило, занимает время от нескольких недель до нескольких месяцев. Но самое главное — это полностью открытый, прозрачный и безопасный процесс, так же, как и банкротство. Все долги, которые человек выплатил, отобразятся в его кредитной истории как полностью погашенные, поэтому он сможет беспрепятственно пользоваться кредитными продуктами и в будущем, заключил эксперт.

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