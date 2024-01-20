Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоматолог объяснил, как питание влияет на здоровье зубов

Врач Дахкильгов: недостаток витамина С может привести к болезням десен

close
100%
Depositphotos

Один из ключевых факторов, влияющих на состояние зубов, — это рацион пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Речь идет не только о сладких продуктах, которые способствуют развитию кариеса. Неблагоприятно могут сказаться избыток кислой, углеводной, чрезмерно твердой пищи, а также очень горячие или очень холодные блюда», — сказал он.

Например, углеводы из блюд (картофеля, макарон, каш, хлебобулочных изделий) разлагаются на сахара, которые служат питательной средой для кариесогенных бактерий. Пища, богатая кислотами, постепенно разрушает эмаль и раздражает десны.

«Твердые продукты могут как травмировать мягкие ткани, так и привести к сколам эмали. Слишком горячая или холодная пища может спровоцировать гиперчувствительность зубов и десен, оставить ожог, а перепады температур — привести к появлению микротрещин на эмали. Поскольку она не обладает способностью к самовосстановлению, то эти микротрещины останутся навсегда. В них могут проникать бактерии, пищевые красители, кислоты», — объяснил стоматолог.

Но есть и другой фактор, который не все учитывают. Это, напротив, нехватка определенных элементов, которые мы недополучаем с пищей.

«Например, недостаток витамина С может привести к воспалительным болезням десен, нехватка витамина Д приводит к недостаточному усвоению кальция, дефицит витамина К также отрицательно сказывается на процессе усвоения кальция, так как этот витамин отвечает за то, чтобы кальций оказывался в костях и зубах, а не откладывался на стенках сосудов», — предупредил врач Дахкильгов.

Поэтому не нужно исключать из рациона все, кроме воды — зубы созданы для того, чтобы жевать. Жевательная нагрузка необходима им для того, чтобы они оставались крепкими и здоровыми. Самый лучший способ защитить зубы — это качественная и регулярная домашняя гигиена, профессиональная чистка раз в полгода и здоровое питание, богатое витаминами С, Д и К, а также кальцием и фтором, резюмировал он.

Ранее стоматолог рассказала о влиянии стресса на здоровье зубов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами