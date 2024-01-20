Стоматолог объяснил, как питание влияет на здоровье зубов

Один из ключевых факторов, влияющих на состояние зубов, — это рацион пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Речь идет не только о сладких продуктах, которые способствуют развитию кариеса. Неблагоприятно могут сказаться избыток кислой, углеводной, чрезмерно твердой пищи, а также очень горячие или очень холодные блюда», — сказал он.

Например, углеводы из блюд (картофеля, макарон, каш, хлебобулочных изделий) разлагаются на сахара, которые служат питательной средой для кариесогенных бактерий. Пища, богатая кислотами, постепенно разрушает эмаль и раздражает десны.

«Твердые продукты могут как травмировать мягкие ткани, так и привести к сколам эмали. Слишком горячая или холодная пища может спровоцировать гиперчувствительность зубов и десен, оставить ожог, а перепады температур — привести к появлению микротрещин на эмали. Поскольку она не обладает способностью к самовосстановлению, то эти микротрещины останутся навсегда. В них могут проникать бактерии, пищевые красители, кислоты», — объяснил стоматолог.

Но есть и другой фактор, который не все учитывают. Это, напротив, нехватка определенных элементов, которые мы недополучаем с пищей.

«Например, недостаток витамина С может привести к воспалительным болезням десен, нехватка витамина Д приводит к недостаточному усвоению кальция, дефицит витамина К также отрицательно сказывается на процессе усвоения кальция, так как этот витамин отвечает за то, чтобы кальций оказывался в костях и зубах, а не откладывался на стенках сосудов», — предупредил врач Дахкильгов.

Поэтому не нужно исключать из рациона все, кроме воды — зубы созданы для того, чтобы жевать. Жевательная нагрузка необходима им для того, чтобы они оставались крепкими и здоровыми. Самый лучший способ защитить зубы — это качественная и регулярная домашняя гигиена, профессиональная чистка раз в полгода и здоровое питание, богатое витаминами С, Д и К, а также кальцием и фтором, резюмировал он.

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