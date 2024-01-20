Врач рассказал, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы избежать проблем с венами

Причин развития варикоза довольно много, и неправильное питание — одна из них. Причем пища создает сразу два фактора риска: с одной стороны неправильное питание ведет к ожирению (еще одной причине развития варикоза), а с другой — некоторые продукты из-за своего состава могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

В первую очередь, стоит ограничить употребление жирных и жареных блюд.

«Жареная пища и некоторые специи при частом и чрезмерном употреблении влияют на вязкость крови: они делают ее гуще, из-за чего нарушается кровоток и значительно возрастает риск образования тромбов и развития варикозной болезни. Даже здоровый человек может ощутить последствия злоупотребления жирными жареными блюдами: из-за загустения крови в ногах появляется усталость, начинают беспокоить отеки и тяжесть. Как правило, это первые «звоночки» от варикоза. Жирное мясо и рыбу следует заменить на более постные аналоги, а для готовки выбирать другие методы термической обработки — запекание, варка, на пару, тушение», — сказал он.

Кроме этого, на развитие варикоза влияют продукты с высоким содержанием соли.

«Соль задерживает в организме жидкость, из-за чего увеличивается нагрузка на сосуды. Кроме высокого содержания соли различные консервы, полуфабрикаты и фастфуд содержат очень мало полезных питательных веществ, из-за чего страдают не только сосуды, но и весь организм. Наконец, такие продукты, как правило, очень калорийны, из-за чего высока вероятность набрать лишние килограммы. Это не значит, что надо распрощаться с бургером из любимого ресторана: нужно просто реже его есть. В конце концов, жесткие ограничения в питании ведут к расстройствам пищевого поведения. Просто старайтесь отдавать предпочтения пище, богатой различными витаминами и минералами. Также стоит сократить потребление соли и заменить полуфабрикаты на еду домашнего приготовления», — добавил врач.

Третьи в рейтинге — пища и напитки с большим содержанием сахара.

«Чрезмерное употребление сахара может вызвать нарушение обмена веществ, неконтролируемое расширение и сужение сосудов и развитие гипертонии, что, в свою очередь, может привести к появлению варикоза. Сладкую газировку лучше заменить на обычную воду или свежевыжатые фруктовые и овощные соки. А у большинства наших любимых десертов сегодня есть менее сладкие, но такие же вкусные альтернативы. Еще лучше выработать привычку восполнять потребность в сладостях обычными фруктами. Также не рекомендовано злоупотреблять соусами. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержится одна чайная ложка сахара», — сказал он.

Стоит также отказаться от крепкого чая и кофе.

«Крепкий чай и кофе могут вызвать перевозбуждение нервной системы и повышение кровяного давления. А вкупе с сахаром эти напитки могут негативно повлиять на состояние сосудов ног (и не только). Любителям кофе лучше попробовать перейти на декаф, а любителям чая — контролировать крепость напитка», — подчеркнул эксперт.

Стоит обратить внимание и на продукты с высоким содержанием витамина К.

«Витамин К полезен для нашего организма, но людям с предрасположенностью к возникновению варикоза лучше сократить количество продуктов с его содержанием. Витамин К содержится в шпинате, цветной капусте, сельдерее, говяжьей печени. Дело в том, что витамин К сгущает кровь, из-за чего у людей с проблемными сосудами возрастает риск развития варикозной болезни», — предупредил Безрукавый.

Врач также отметил, что алкоголь — один из главных «врагов» для сосудов.

«Считается, что небольшая профилактическая доза помогает в борьбе с гипертонией, так как алкоголь расширяет сосуды. И это действительно так, но через некоторое время сосуды снова резко сужаются. Если эти циклы повторяются часто, стенки сосудов начинают слабеть и терять свою эластичность. Это ведет не только к варикозу, но к ряду других заболеваний сердечно-сосудистой системы», — заключил он.

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