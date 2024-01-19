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Россиянина задержали по подозрению в развращении падчерицы на глазах у ее матери

Жителя Барнаула подозревают в развращении 7-летней падчерицы на глазах у матери

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Pixabay

В Барнауле 65-летнего местного жителя подозревают в развращении малолетней падчерицы, мужчину задержали правоохранители. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, мать девочки знала о насилии, так как сама уличила партнера в домогательствах еще в 2019 году — тогда девочке было семь лет.

«Когда она вошла в комнату, то увидела, как отчим совращает семилетнюю девочку. Тогда мужчина пообещал, что «больше не будет»», — пояснил собеседник издания.

По его словам, женщина поверила супругу и не стала никому рассказывать про насилие, но подозреваемый не прекратил приставания. В январе 2021 года об этом матери сообщила сама девочка. Тогда женщина вновь не стала обращаться к правоохранителям, так как зависела от мужа материально.

Женщина заявила в полицию лишь через год после развода, в 2023 году, когда вышла замуж за другого мужчину.

Ранее в Крыму посадили мужчину, который насиловал 11-летнюю падчерицу.

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