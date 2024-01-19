Московский школьник описал в записке учителю свой план нападения на школу

Ученик одной из московских школ оставил на столе учителя записку, в которой пожаловался на свою жизнь и описал план расправы над охранником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Записку школьник озаглавил «Ознакомиться наедине. После прочтения уничтожить». В ней мальчик рассказал, что устал от своих ссор с родителями и конфликтов матери и отца между собой. А также поделился своими фантазиями о том, чтобы устроить в школе стрельбу и детально описал, как планирует расправиться с охранником, пока никого не будет в образовательном учреждении, записать все на видео, а после «отправить директору, чтобы напугать ее и других».

«Я не знаю, почему пошел на эту исповедь. Кажется, решил, что все это неосуществимо, и предался еще большему отчаянию», — заключает автор записки.

Также школьник отмечает, что «его можно сдать как потенциального стрелка» и подчеркивает, что его «надо изолировать от общества».

По данным канала, учительница, которая нашла письмо, показала его классному руководителю ученика и психологу, а те обратились в правоохранительные органы. Педагоги описали учащегося как умного, любознательного и спокойного ребенка.

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