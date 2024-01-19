Очевидица: после срыва людей с фуникулера на курорте «Степаново» продолжали продавать билеты

Очевидица инцидента на горнолыжном курорте «Степаново» в Подмосковье рассказала «Газете.Ru», что даже спустя полчаса после поломки подъемника людей продолжали пускать на территорию и сдавать оборудование в аренду. По словам Татьяны, руководство курорта никак не оповещало посетителей о ЧП.

«Мы с мужем и сыном были на дальнем курорте. Я как раз-таки спустилась с подъемника, встала, чтобы обуться. Прошло секунд пять, я услышала дикий скрежет, после чего в нескольких метрах от меня вырвало поворотное колесо, которое просто уперлось в распорку в снег. Естественно, канаты все резко повисли. Людей начало мотылять. Очень быстро приехали сотрудники курорта на снегоходах, пытались помогать, насколько могли. Кто-то спрыгивал, людей ловили, которых можно было поймать, кто-то падал, кто-то оставался висеть на подъемниках», — сказала Татьяна.

При этом женщина возмутилась, что после инцидента отдыхающих никак не оповещали о поломке.

«Мы сразу после ЧП на соседнем подъемнике вернулись на проходную курорта, зашли в здание, чтобы сдать оборудование, которое брали в аренду. Но что меня больше всего возмутило, даже спустя полчаса у касс продолжали продавать билеты, брали инструкторов. При том, что руководство уже знало про это ЧП, потому что приехали реанимации, сотрудники Росгвардии. Но они продолжали пускать людей на курорт, не посчитав нужным закрыть его. Никаких голосовых объявлений не было. Люди через маленькую лесополосу были от нас, спрашивали, что происходит, никто им ничего не говорил», — обратила внимание Татьяна.

19 января на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковной Яхроме произошла авария механизма подъемника. В результате около десяти человек сорвались с высоты и пострадали.

Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело в связи с оказанием небезопасных услуг. Предварительной причиной назвали поломку поворотного колеса, в результате чего подъемник резко остановился. В результате ЧП два человека госпитализированы с переломами. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще одного пострадавшего врачи осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.