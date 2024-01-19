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Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток после ссоры

Shot: в Подмосковье женщина поссорилась со свекром и сломала ему ребра

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РИА «Новости»

В Подмосковье женщина поссорилась со свекром и сломала ему ребра удлинителем для розеток. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 19 января. Проживающая с сожителем и его 64-летним отцом 35-летняя женщина поссорилась с пожилым мужчиной и избила его удлинителем для розеток.

В результате отец сожителя попал в больницу, где медики диагностировали у него переломы четырех ребер и правой ключицы. Сообщается, что из-за травмы грудной клетки у него развился пневмоторакс. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщается, что женщина ранее уже была судима за причинение среднего вреда здоровью и угрозу расправой.

Ранее в Кемерове мужчина выбросил жену из окна третьего этажа.

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