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Мигранты смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке, отучившись в России

Мигранты, отучившиеся в России, смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Иностранные граждане, которые отучились в вузах, колледжах или научных организациях в РФ, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Это следует из утвержденного правительством России двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики, сообщает ТАСС.

К 10 декабря 2024 года правительство поручило Минэкономразвития, Минобрнауки и МВД разработать механизм реализации инициативы.

Также в рамках реализации Концепции планируется ежегодное увеличение числа иностранных студентов в российских вузах и колледжах.

Ранее правительство РФ одобрило создание памятки о правилах поведения для мигрантов.

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