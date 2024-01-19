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Трепова попросила вернуть ее уголовное дело на доследование

Трепова попросила суд отправить дело о теракте в Петербурге на доследование

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, попросила суд направить дело на доследование и переквалифицировать его по другим статьям УК РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, в ее действиях не было никакого умысла. В то же время Трепова принесла извинения всем присутствовавшим в зале суда и отметила, что ей «действительно очень жаль» из-за случившегося.

«Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследование и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда», — отметила фигурант дела в ходе прений сторон.

19 января в военном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по делу о теракте в кафе на Университетской набережной. В апреле 2023 года в заведении произошел взрыв, при этом в тот момент здесь проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате теракта пострадали десятки человек, а самого журналиста спасти не удалось.

Во время слушания прокурор попросил суд приговорить Трепову к 28 годам колонии. Для Дмитрия Касинцева, который обвиняется в укрывательстве девушки, обвинение запросило один год и 10 месяцев в колонии общего режима.

Ранее Трепова рассказала, по чьему заданию устроила взрыв в кафе Петербурга.

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