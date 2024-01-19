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Рейс Новосибирск — Пермь сядет в Екатеринбурге из-за непогоды

В Екатеринбург из-за непогоды отправили рейс Новосибирск — Пермь

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Depositphotos

Летевший из Новосибирска в Пермь рейс отправили в Екатеринбург из-за непогоды. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на справочную службу аэропорта Большое Савино.

Воздушный борт направили в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По информации агентства, когда погода наладится, самолет вылетит в Пермь.

До этого, 18 января, в Перми сел рейс СургутМосква. Командир воздушного борта принял решение совершить экстренную посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который «грубо нарушал общественный порядок» и «выражал явное неуважение к обществу». Позже стало известно, что дебошир на борту употребил неизвестное вещество.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку.

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