Семиклассник распылил перцовый баллончик в школе, девочке потребовалась скорая помощь

В Петербурге подросток распылил в школе перцовый баллончик, девочке потребовалась скорая помощь. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Приморского района.

По информации издания, инцидент произошел 19 января в одной из школ города. Семиклассник распылил перцовый баллончик в рекреации на первом этаже учебного учреждения.

После произошедшего часть учащихся школы вывели на улицу, чтобы проветрить помещения. Одна из школьниц пожаловалась на головокружение и онемение в руках, девочке вызвали скорую помощь.

«Прибывшие врачи осмотрели школьницу, сообщили, что госпитализация не требуется. Девочка с мамой ушла домой», — сообщили в администрации, передает «Фонтанка».

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Сообщается, что с распылившим перцовый баллончик подростком и его матерью сейчас беседуют полицейские.

Ранее подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания.