Аэропорт Перми закрыли из-за непогоды

Аэропорт Перми Большое Савино закрылся из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил местный портал 59.ru.

В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что прием и отправление воздушных судов приостановили в 18:00. Все из-за того, что из-за снегопада взлетно-посадочная полоса стала скользкой.

В связи с изменениями в работе аэропорта пока переносятся некоторые рейсы. Например, вылет самолета в Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени, пока задержали. Представители аэропорта добавили, что ближайшие рейсы будут перенаправлять на запасные аэродромы.

19 января Пермь стало засыпать снегом, а на дорогах из-за непогоды образовались пробки в 10 баллов.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах страны ожидаются аномально сильные снегопады. Специалист предупредил, что ухудшение погоды прогнозируется в Татарстане и Нижегородской области.

Ранее автоэксперты рассказали о правилах вождения в снегопад.