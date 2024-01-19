Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине уровень бедности вернулся к показателям 2002 года

Социолог Черенько: уровень бедности на Украине вернулся к показателям 2002 года

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Украина по показателю бедности вернулась на уровень 2002 года. Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько, сообщает РБК-Украина.

«Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%», — отметила социолог.

Он добавил, что бедность половины населения страны — это опасный сигнал.

До этого заслуженный работник Минтруда Александр Разумов и старший научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения» назвали основные причины бедности в России.

В прошлом году президент России Владимир Путин поставил правительству задачи добиться в РФ снижения бедности.

Ранее в России предложили по-новому оценить границы среднего класса и бедности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами