На Украине уровень бедности вернулся к показателям 2002 года

Украина по показателю бедности вернулась на уровень 2002 года. Об этом рассказал доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько, сообщает РБК-Украина.

«Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%», — отметила социолог.

Он добавил, что бедность половины населения страны — это опасный сигнал.

До этого заслуженный работник Минтруда Александр Разумов и старший научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения» назвали основные причины бедности в России.

В прошлом году президент России Владимир Путин поставил правительству задачи добиться в РФ снижения бедности.

Ранее в России предложили по-новому оценить границы среднего класса и бедности.