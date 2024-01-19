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В Херсоне сообщили о нескольких взрывах

Мрочко: в Днепровском районе Херсона произошли взрывы

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РИА Новости

Несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

По его словам, звуки взрывов раздались в Днепровском районе Херсона. При этом чиновник призвал местных жителей укрыться в безопасных местах, однако другие подробности о ситуации в городе уточнять не стал.

«В Днепровском районе города слышно взрывы», — отметил Мрочко.

19 января Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области загорелось здание ангарного типа. Объект находится в городе Орехов.

Сначала в населенном пункте произошли несколько взрывов. После этого в Орехове начался пожар, который к тому моменту уже ликвидировали сотрудники экстренных служб.

До этого украинские власти рассказали о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин пояснил, что ущерб был нанесен в результате ударов по городу.

Ранее в двух регионах Украины зафиксировали повреждения предприятий.

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