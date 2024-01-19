Политолог раскрыл цель оперативного совещания президента с членами Совета Безопасности

Совет Безопасности — важнейшая структура в системе обеспечения защиты интересов России, а глава государства Владимир Путин, который возглавляет Совбез, является гарантом безопасности страны и обеспечивает непрерывную координацию работы всех силовых, административных и законодательных структур, поскольку в этот орган входит председатель Госдумы и председатель Совета Федерации. На это в беседе с «Газетой.Ru» указал доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Политолог отметил, что на совещаниях Совета Безопасности обсуждаются наиболее важные государственные задачи.

«Главной темой первого в наступившем 2024 году оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел Владимир Путин, стала реализации положений концепции внешней политики Российской Федерации. Документ определяет задачи российской дипломатии на ближайшие годы», — сказал Павел Данилин.

Он обратил внимание на то, что обновленная концепция, утвержденная главой государства 31 марта 2023 года, впервые закрепила статус России как государства-цивилизации.

Эксперт указал, что в 4 квартале 2023 года состоялось 8 совещаний Совбеза, на которых рассматривались такие вопросы, как обеспечение коллективной безопасности на пространствах СНГ и коллективной биологической безопасности, влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны, организация деятельности загранучреждений, вопросы повышения эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны и тд.

«На таких совещаниях прорабатываются жизненно важные для общества и государства вопросы, заслушивается конфиденциальная информация о переговорах и командировках высших чиновников страны. Несомненно, текущее совещание имеет большое значение в контексте деятельности главы государства по координации работы различных структур страны», — добавил политолог.

19 января президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и обсудил реализацию положений концепции внешней политики страны.

В концепции, в частности, говорится, что Россия стремится к «мирному сосуществованию» с США и «их сателлитами», но будет жестко отстаивать свои принципы.