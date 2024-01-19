Главу узбекского землячества арестовали за пост, сравнивающий участников СВО с петухами

Главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова арестовали после его скандального поста об участниках спецоперации в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды 18 января.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации. На странице Баратова в «Одноклассниках» нашли пост с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца и картинкой, на которой участники спецоперации сравниваются с петухами. На пост Баратова обратили внимание российские военкоры. Сам Баратов заявлял, что его взломали.

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов заявил, что Баратов должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

Ранее в Госдуме рассказали, как в России снизить преступность среди иностранцев.