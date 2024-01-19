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Спасатели ликвидируют возгорание на рынке «Восточный город» в Челябинске

В центре Челябинска горит вещевой рынок «Восточный город»

В центре Челябинска произошел пожар на вещевом рынке «Восточный город». Об этом сообщает новостной портал «74.Ru» в Telegram-канале.

Согласно данным регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций, площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. В настоящее время спасатели и спецтехника работают над ликвидацией возгорания. Адрес инцидента: улица Кирова, дом 72.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

Некоторое время назад губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, после этого произошло возгорание резервуаров в обваловании. Эвакуировали около 40 человек из частного сектора. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для тушения привлечен пожарный поезд.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар на заводе в Шахтах.

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