Петербурженка устроила авиадебош и стала фигуранткой уголовного дела

В Саратове на пассажирку рейса Сочи — Петербург, устроившую пьяный дебош в самолете, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

Сообщается, что 26-летняя женщина из Петербурга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, курила электронную сигарету в хвостовой части самолета. Она также выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания бортпроводников.

В отношении россиянки составили административные протоколы по двум статьям. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальным наказанием по которой является лишение свободы сроком до пяти лет.

Самолет, летевший из Сочи в Петербург, 17 января сел в Саратове из-за неадекватной женщины. Ее сняли с самолета.

Ранее самолет Москва — Сочи сел в Саратове по техническим причинам.